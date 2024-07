Deco i përgjigjet pyetjeve për Nico Williams, ka edhe disa fjalë për Lamine Yamal

Drejtori sportiv i Barcelonës, Deco, ishte i pranishëm në Allianz Arena për të parë fitoren e Spanjës ndaj Francës në Euro 2024 dhe nuk i ka shpëtuar vëmendjes së mediave që i pranishëm ishte edhe drejtori sportiv i Athletic Bilbaos, Mikel Gonzalez, mes lidhjeve të forta me Nico Williams.

Një raport i mëngjesit të sotëm (e mërkurë), një ditë pas lojës, pretendonte se Barcelona kishte rënë dakord në parim me agjentin e Williams për një kontratë për sulmues anësor 21-vjeçar.

Ndërkohë të hënën, presidenti i Barcelonës Joan Laporta deklaroi në radio se i pëlqente Williams dhe se ata mund të përballonin të aktivizonin klauzolën e tij të lirimit prej 58 milionë euro. Megjithatë, Deco nuk dha shpresa për këtë çështje.

“Ai nuk është lojtar i Barçës, unë erdha për të parë ndeshjen”, u përgjigj Deco për Cadena SER.

Megjithatë, ai kishte më shumë për të thënë për Lamine Yamal, i cili shënoi një gol të mrekullueshëm për të filluar rikthimin e Spanjës.

“Është shumë bukur të kesh Laminen në ekip. Tashmë e dinim që ai ka shumë cilësi dhe po tregon pjekuri të pabesueshme. Gjithashtu siguri dhe qetësi, si kur luan ashtu edhe kur flet. Ai është një dhuratë për të gjithë. Për Barçën, për futbollin spanjoll dhe për futbollin në përgjithësi”, përfundoi drejtori sportiv.

Sigurisht, Yamal ka qenë një nga aleatët më të mëdhenj të Barcelonës në përpjekjet e tyre për rekrutimin e Williams.

Jo vetëm që kimia e tyre në fushë ia ka bërë të qartë sulmuesit bask se ai mund të kënaqet duke luajtur me të në Barcelonë, por përpara se Laporta të bënte ndonjë deklaratë për të ardhmen e tij, 16-vjeçari nuk u shmang nga fakti se do t’i pëlqente të luaj me Williams çdo javë.