Deco akuzon De Jong-un se ka mashtruar me sëmundjen për të humbur ndeshjen e Antwerp-it

Deco raportohet se ka akuzuar Frankie de Jong për “mashtrim” të një sëmundjeje që e bëri atë të humbasë ndeshjen e Barcelonës në Ligën e Kampionëve në Antwerp, të cilën e humbën.

CFARE NDODHI?

Barcelona e kishte siguruar tashmë kualifikimin në 16-shen e fundit duke kryesuar Grupin H me fitoren ndaj Portos. Besohet se presidenti Joan Laporta i kishte kërkuar Xavi-t që të përfshinte të gjithë lojtarët e vjetër në skuadër, që do të thotë se vetëm disa orë para nisjes së tyre në Belgjikë, Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan dhe Ronald Araujo iu dorëzuan ‘kartën e hipjes’. Megjithatë, De Jong, i cili u përjashtua së bashku me tre lojtarë të tjerë të lartë, të cilët nuk udhëtuan për shkak të sëmundjes.

Sipas RAC1, drejtori sportiv Deco u zemërua kur pa De Jong që mungonte nga grupi dhe e thirri atë për të marrë qartësi nga lojtari. Ai nuk besonte se De Jong ishte i sëmurë dhe madje kërkoi një certifikatë nga një mjek për të konfirmuar pretendimet e tij. Dyshja më pas u përfshinë në një debat, sipas raportit, pasi De Jong pohoi se nuk ndihej mirë.

Megjithatë, raportet kontradiktore nga Sport paraqesin një version të ndryshëm të ngjarjeve. Ata pretendojnë se megjithëse telefonata midis Deco-s dhe De Jong-ut u zhvillua, ajo kishte një ton informues dhe miqësor, me Deco-n që kontrollonte mirëqenien e De Jong-ut dhe e udhëzoi atë të qëndronte në kontakt me mjekun.