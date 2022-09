Debutoi me gol ndaj Arsenalit, festimi i çmendur i Antony dhe duartrokitjet e CR7 (VIDEO)

Ditën e djeshme u luajt një super ndeshje mes Manchester United dhe Arsenal, ku “Djajtë e Kuq” fituan me rezultatin 3-1.

Antony zhbllokoi rezultatin duke shënuar në debutimin e tij me fanellën e Manchesterit.

Ky gol erdhi nga një aksion shumë i bukur dhe gjithashtu nga një finalizimi professional, por festa e Antony për këtë gol ishte e jashtëzakonshme. Braziliani shkoi drejt tifozëve të tij duke brohoritur si i çmendur dhe duke puthur stemën e Manchester United në fanellë.

Kamerat në atë moment u drejtuan edhe nga pankina e “Djajve”, ku dukej qartë Cristiano Ronaldo i cili ishte ngritur në këmbë dhe duartrokiste duke buzëqeshur.

Debutim ëndrrash për “magjistarin” brazilian Antony, i cili shënoi dhe dha një performancë të jashtëzakonshme ndaj një ekipi në formë si Arsenal./ h.ll/albeu.com

Nice to finally meet you, Old Trafford!! @ManUtd 🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽️

🎥 @ESPNBrasil pic.twitter.com/0xaFFCNktv

— Antony Santos (@antony00) September 4, 2022