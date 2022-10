De Rossi do të nis karrierën si trajner, pritet zyrtarizimi te skuadra italiane

Ish-legjenda e Romës, Daniele De Rossi do të nisë karrierën e tij tashmë si trajner. Italiani ka arritur marrëveshjen me skuadrën e Serie B.

Sipas asaj që raporton gazetari i njohur, Fabrizio Romano, De Rossi pritet të zyrtarizohet te skuadra e SPAL, si trajner parë.

Palët akoma nuk kanë formalizuar marrëveshjen e tyre, por në parim është dakorduar gjithçka./ h.ll/albeu.com

Former Roma, Boca Juniors, Italy star Daniele De Rossi set to start his career as manager.

Agreement as new head coach of Serie B side Spal, owned by Joe Tacopina.

2006 WC Champions in Serie B 🇮🇹

Fabio Cannavaro, Filippo Inzaghi, Fabio Grosso.

…and Gigi Buffon, as a player! pic.twitter.com/CoZOh1gYwY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2022