De Laurentiis: Kam refuzuar 900 milionë euro për të shitur Napolin, nuk kam ndërmend të largohem

E ardhmja e Napolit do të jetë sërish në duart e De Laurentiis, të paktën derisa presidenti i klubit të kaltër të përfundojë argëtimin e tij për të menaxhuar një klub të madh.

Ai foli për hipotezën e një shitjeje, duke e larguar për momentin dhe duke zbuluar disa negociata që nuk kishin nisur kurrë me vullnetin e tij.

“Më shqetësojnë fondet, duan të blejnë Napolin. Në të kaluarën kam refuzuar 900 milionë euro sepse dua të vazhdoj të argëtohem sërish. Duam të investojmë në mënyrë të drejtë dhe korrekte.”

De Laurentiis nuk ka ndërmend të heqë dorë nga pronat e tij dhe e përsëriti këtë në një intervistë për “Smart Talk”.

“Më ofruan 2 miliardë euro për asetet e mia të Napolit dhe “FilmAuro”, por unë ende nuk dua të tërhiqem, dua të kënaqem akoma. Fondet të cilat më bëjnë oferta më bezdisin pasi unë ende dua të punoj për Napolin me ndershmëri për miliona mbështetës në mbarë botën. Ne duam të bëjmë investime të drejta dhe korrekte. Unë kurrë nuk kam luajtur futboll, qëndroj në dritare duke kërkuar me shumë përulësi për të mësuar. Unë bëj timen, trajneri bën të tijën dhe drejtori sportiv bën punën e tij. Unë i them fondeve të huaja se ende nuk kam ndërmend të pensionohem, dhe Napolin tim nuk e shes”, është shprehur De Laurentiis./ h.ll/albeu.com