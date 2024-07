De La Fuente: Yamal? Fantastik, por duhet të kuptojë se…

Trajneri i Spanjës, Luis De La Fuente, ka folur për gazetën iberike AS dy ditë para ndeshjes gjysmëfinale të Kampionatit Evropian kundër Francës.

Yamal është rrufe, Nico Williams është bubullima, që do të thotë se do të ketë një stuhi?

“Natyrisht. Por është e vërtetë që kur ke lojtarë kaq të shpejtë, që bëjnë kaq shumë tranzicione, ka rreziqe. Me një ekip më të hapur dhe më të ekspozuar, kundërsulmet mund të jenë fatale dhe ne mund të përmirësohemi edhe në këtë aspekt. Jo gjithmonë mund të luani me 100 në orë, nuk është një slogan i imi, por shpejtësia dhe fuqia pa kontroll janë të kota. Duhet të zotërosh shpejtësinë, kontrollin e lojës… Megjithatë, të dy janë futbollistë fantastikë, por ndonjëherë duhet të ulësh shpejtësinë”.

Në ndeshjen e fundit Lamine u largua paksa i mërzitur… Kjo ju bëri të reflektoni për menaxhimin e tij në moshën 16-vjeçare?

“Nuk e kam parë aspak të zemëruar. Prioriteti këtu është skuadra; është më e mira që kemi në dispozicion këtu. Mendoj se është bërë modë të keqinterpretohen gjërat. Për mua një lojtar mund të ketë ambicie për të luajtur, por të mërzitesh kur zëvendësohesh është mosrespekt ndaj atyre që hyjnë në fushë. Kjo nuk më shkon. Një lojtar duhet të kuptojë se skuadra është e para dhe se nëse ai zëvendësohet, kushdo që hyn ka të drejtë të luajë. Por Lamine nuk u largua i zemëruar: ai është një djalë i shkëlqyer dhe ne kemi një marrëdhënie madhështore. Duhet të kuptojmë se nuk janë vetëm Lamine dhe Nico ata që luajnë këtu. Ne kemi Ferran, Ayoze, Olmo, Oyarzabal”.

Plani për të ndaluar Mbappe?

“Unë do t’ju them se me lojtarët e këtyre karakteristikave, të cilët kanë shumë goditje, si edhe Dembélé, ndihma e shokëve të