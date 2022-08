De Ketelaere i thotë lamtumirë Club Bruges

Lojtari belg, Charles De Ketelaere i ka dhënë lamtumirën Bruges-it përmes rrjeteve sociale teksa pret që nënshkrimi i tij për Milanin të zyrtarizohet sonte ose nesër.

“Dua të falënderoj Club Bruges që më dha mundësinë që kur isha fëmijë të bëj pjesë në radhët e tyre duke bërë realitet ëndrrat e mia, që më keni trajnuar si lojtar profesionist. Faleminderit shumë për gjithçka,” shkruan De Ketekaere.

Pritet që ditën e nesërme lojtari të kryejë vizitat mjekësore te klubi i Milanit dhe pas nënshkrimi i kontratës dhe prezantimi./albeu.com

I want to thank Club Bruges for giving me the opportunity since I was a child to belong to their ranks, for making my dreams come true, for having trained me as a professional player. Thank you so much for everything.💙🖤 pic.twitter.com/ikoQDAcOuk

