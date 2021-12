De Jong, synimi i PSG-së në rast se Wijanaldum largohet

Giorginio Wijnaldum ka qenë një nga ato nënshkrimet që nuk funksionon, kështu që pasi e ka shtuar me kosto zero, PSG po llogarit që t’i japë atij një start këtë janar. Liverpool dhe Atletico Madrid janë në pole. Por nëse holandezi del, ai duhet të zëvendësohet dhe tashmë është një kandidat në axhendën e Leonardos.

Klubi parizien shikon sërish te Barcelona për të forcuar veten dhe pasi së fundmi ka shtuar ndër të tjera Simons, Neymar apo Rafinha, tani do të donte të përfitonte nga situata aktuale financiare e katalanasve për të marrë Frenkie De Jong në afat të mesëm.

Bashkëatdhetari i Wijnaldum ka një poster të mrekullueshëm dhe megjithëse nuk po tregon versionin e tij më të mirë në Barcelonë, nga Parisi shpresojnë të rikuperojnë mesfushorin që shkëlqeu te Ajax para se të bënte kërcimin te klubi katalanas.

Skautët kanë dërguar raporte pozitive për lojtarin e Barçës, i cili do të akuzonte paqëndrueshmërinë e klubit në stilin e tij të lojës. Ideja e PSG-së do të ishte ta shtonte atë në një huazim me një opsion blerjeje të mëvonshme, që nuk mund të kalonte 60 milionë euro, por që do ta bënte Barcelonën të lumtur, në nevojë për likuiditet.

Tani për tani, ata do të presin për të parë nëse Wijnaldum e përfundon lamtumirën e tij, dhe nëse po, Frenkie De Jong mund të ndryshojë ekip në fund të sezonit për të provuar fatin e tij me Messin, Mbappé, Neymar dhe kompaninë. r.t/albeu.com