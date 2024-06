Danimarka dhe Anglia kërkojnë tre pikët, formacionet zyrtare

Anglia dhe Danimarka do të luajnë nga ora 18:00 në kuadër të xhiros së dytë të fazës së grupeve në Euro 2024.

Anglezë morën tri pikë në ndeshjen e parë ndaj Serbisë, ndërsa danezët morën barazim ndaj sllovenëve.

Gareht Souhgate do të luajë me formacionin e njëjtë sulmues, me Bellingham, Saka, Foden dhe Kane.

Në anën tjetër Danimarka paraqitet me Eriksen, Hojlund dhe Wind.

Ndeshja fillon në ora 18:00.

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Mahle, Hjulmand Hojbjerg, Kristensen, Eriksen, Hojlund, Wind.

Anglia: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexandre-Arnold, Rice, Bellingham, Saka, Foden, Kane.