Dani Olmo transferohet te Barcelona

Barcelona thuhet se ka arritur marrëveshje me RB Leipzig për transferimin e Dani Olmos, pas marrëveshjes personale me lojtarin.

Transferimi i yllit spanjoll te Barcelona duket tashmë një çështje e kryer, pas marrëveshjes mes klubeve respektive.

Sipas ekspertit të transferimeve, Fabrizio Romano, Barcelona ka arritur tashmë marrëveshje me RB Leipzig.

“Dani Olmo te Barça, ja ku po shkojmë! Marrëveshja verbale në fuqi pas misionit kyç në Leipzig për drejtorin e Barçës, Deco”.

“Shuma e garantuar prej 55 milionë eurosh plus 7 milionë euro shtesë, pjesa kryesore e vështirë për t’u arritur”.

“Olmo ra dakord për gjashtë marrëveshje gjashtëvjeçare të vlefshme deri në qershor 2030 dhe ai donte që të transferohej te Barça”, ka shkruar Romano në Tëitter.

Ndryshe, transferimi i Olmos vjen pas dështimit për afrimin e Nico Ëilliams nga Athletic Bilbao.

