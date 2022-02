Dani Alves i bën thirrje Xavit: Përdorni cilësitë e Dembele, ai është i talentuar

Në një intervistë për ‘Movistar +’, Dani Alves ka folur për situatën e vështirë të Ousmane Dembélé dhe përjashtimin nga lista e UEFA-s.

“Duhet të tregohemi të zgjuar dhe të shfrytëzojmë cilësitë e lojtarit, për aq kohë sa ai është me ne. Në futboll kjo ndodh, por ndërsa ai është në Barcelonë, ai duhet të mbrojë fanellën.

Kanë mbetur edhe pesë muaj, ne duhet të përfitojmë nga kjo. Ne kemi nevojë për një dhomë zhveshjeje të bashkuar, për të krijuar një mjedis të shëndetshëm dhe pozitiv, në të cilin nuk janë atmosfera negative. Nëse të gjithë japin kontributin e tyre, Barça do të jetë sërish Barça. Ky është qëllimi i të gjithëve.”

Për më tepër, Alves siguroi se e kuptonte vendimin e Xavi për ta përjashtuar nga lista e UEFA-s, edhe pse ishte i zhgënjyer.

“Menaxheri e di se çfarë mendoj unë. Unë jam gjithmonë i fokusuar dhe përpiqem të ndihmoj sa më shumë që të jetë e mundur. Ne jemi të varur, klubi vendos.

Erdha për të dhënë diçka shtesë, për të sjellë një shkallë të caktuar të konkurrencës dhe një frymë fituese. Nëse kjo do të thotë gjithashtu të qëndrosh jashtë, atëherë është në rregull.

Këto janë faza në jetë që duhet t’i pranosh. Do të kisha dashur të jenë përfshirë, por për fat të keq ne ishim katër lojtarë për tre vende. Unë nuk do të marr vetëm atmosferën e mirë, do të vazhdoj të bëj punën time.”/ h.ll/albeu.com