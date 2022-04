Dani Alves flet hapur, Mbappe apo Haaland te Barcelona? Braziliani zgjedh vetëm një

I kthyer në Barcelonë, Dani Alves e ka vendosur veten si lider si në fushën e lojës në Camp Nou ashtu edhe në dhomën e zhveshjes dhe tani po flet për transferime të mundshme përveç detyrave të tij të lojës.

Braziliani bëri një deklaratë të fuqishme për dy lojtarët më të kërkuar, Kylian Mbappe dhe Erling Haaland.

“Unë nuk do të bëja gjithçka për Haaland. Sinqerisht, nuk do të shpenzoja shumë para për të,” tha Alves në intervistat që ai dha për “Sport” dhe “Mundo Deportivo”.

“Për Mbappe po, por jo për Haaland. Unë jam duke luajtur drejtor sportiv, eh, por unë do të shkoja për Mbappe së pari, mendoj se ai është më i kompletuar në çdo aspekt.

“Nëse do të bësh një investim të madh, duhet ta bësh atë në më të mirën. Nëse do të varet nga unë, do të shkoja për Mbappe. Ai është më i miri që ekziston dhe për stilin e Barcelonës, për momentin, në futboll, nuk ka lojtar më të mirë se ai”.

Alves gjithashtu dukej më i miri në lojë në pozicionin e tij si mbrojtës i djathtë, pozicion në të cilin ai ishte më i miri në botë për vite me radhë.

“Më pëlqen shumë Alexander-Arnold i Liverpool-it, më pëlqen shumë edhe Hakimi”, tha ai./ h.ll/albeu.com