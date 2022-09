Dani Alves: Do të luaj deri në 50 vjeç nëse Messi më mposht me trofe

Mbrojtësi i djathtë i “Pumas”, Dani Alves nuk ka ndërmend t’ia lërë titullin e futbollistit më të titulluar mikut të tij të vjetër, Lionel Messi.

Në fund të sezonit 2021/22, Barcelona vendosi të mos i ofrojë kontratë të re brazilianit 39-vjeçar, por ai as që po mendon të tërhiqet nga futbolli, shkruan abcnews.al.

“Nuk më pëlqen të shikoj larg në të ardhmen”, i përgjigjet Alves një pyetjeje në lidhje me pensionimin e tij. Asnjëherë nuk e dini se çfarë mund të ndodhë, vetë jeta do t’i përgjigjet të gjitha pyetjeve. Por nëse Messi më kalon për sa i përket numrit të trofeve të fituara, dua të vazhdoj të luaj deri në moshën 50 vjeçare”, tha ai prandaj kontrata me Pumas llogaritet deri në vitin e ardhshëm./ h.ll/albeu.com