“Dalim me kokën lart”, Sylvinho i kënaqur me lojtarët: Kanë bërë shumë mirë

Shqipëria është mposhtur me rezultatin 0 me 1 nga Spanja. Humbje që e mbyll rrugëtimin e kuqezinjve në vendin e fundit të grupit B me 1 pikë.

Në fundin e ndeshjes ka folur për Klan TV trajneri Sylvinho.

“Sigurisht dalim me kokën lart, ishim në grupin e vdekjes me kampion Europe dhe bote. Jam i trishtuar për rezultatin po jo për ecurinë tonë. Kemi luftuar për çdo ndeshje. Kemi luftuar deri në fund për çdo ndeshje.

Përsa i përket Europianit jam i kënaqur me lojtarët. Kemi parë 6-7 lojtarë shumë të rinj në fushë, por dhe të tjerë me eksperiencë që kanë bërë shumë mirë në këto sfida. Të gjithë mendonin që do mundeshim 3 apo 4 me 0 megjithatë ne kemi qenë deri në fund duke luftuar.

Duhet të falenderoj federatën dhe të gjithë. Përpara kemi Nations League dhe më pas kemi kualifikueset e Botërorit. Do të ishte bukur të provonim dhe emocionet e Botërorit”.