Cucurella: Topi në dorë? Mungon një i kuq për Kroos

Kanë mbetur edhe dy ditë deri në ndeshjen e parë të dy gjysmëfinaleve të Kampionatit Evropian 2024: Franca dhe Spanja do të përballen të martën në mbrëmje për të siguruar një vend në finale.

Marc Cucurella foli në konferencën për shtyp, ja fjalët e tij raportuar nga AS.

Franca nuk e do shumë topin. Cili do të jetë plani për të fituar?

“Ne do të duhet të jemi shumë të përqendruar. Kur të sulmojmë, do të jetë e rëndësishme t’i kushtojmë vëmendje mbulimit parandalues. Nëse jemi të kujdesshëm dhe e rikuperojmë topin shpejt, kemi shumë shanse”.

Lidhur me momentin e prekjes së topit me dorë, si e përjetuat?

“Topi më goditi dorën, por kur pashë arbitrin isha i qetë. Nëse ekspertët dhe arbitri thonë se nuk është lojë me dorë, atëherë nuk është lojë me dorë”.

Franca ka lojtarë shumë të shpejtë.

“Nuk ka rëndësi se sa të shpejtë janë ata, nëse ne kemi topin, ne mund t’i trajtojmë mirë. Gjermania kishte Musiala, Sané… Por gjëja e rëndësishme është që nëse ne kemi topin, ne mund t’i lëndojmë ata”.

Dëshironi të ktheheni në La Liga?

“Unë do të ndaloja së foluri anglisht për një kohë (qesh). Por jam i lumtur këtu. Jam në një qytet të bukur për të jetuar për disa vite, që është Londra. Dhe nuk mendoj për asgjë tjetër”.

Ju personalisht mendoni se momenti i topit në dorë ishte i dënueshëm?

“Unë jam lojtar dhe nuk përfshihem në këto gjëra. Por nëse gjyqtarët thanë se nuk ishte lojë me dorë, unë them që nuk ishte lojë me dorë. E kuptoj që është një veprim disi i dyshimtë. Por mendoj nëse Gjermania do të kishte fituar, ne nuk do të kishim folur për këtë, ne mund të ankoheshim për faktin se ata nuk e përjashtuan Kroos-in në fund, dhe kjo është ajo që ka rëndësi”.