Cristiano Ronaldo zbulon detajet e transferimit të tij të ndërprerë te Manchester City

Kjo e mërkurë paraqet intervistën tronditëse të Cristiano Ronaldos me Piers Morgan të plotë për TalkTV.

37-vjeçari portugez hedh disa bomba, veçanërisht në transferimin e tij të ndërprerë te Manchester City. Pesë herë Topi i Artë ishte shumë afër bashkimit me klubin tjetër të Mançesterit, por përfundoi duke u kthyer prapa dhe duke iu bashkuar klubit të tij të preferuar, Man United.

Pep Guardiola, trajneri i Manchester City e donte atë, por Sir Alex Ferguson, trajneri legjendar i Manchester United, pasi kishte nën urdhrat e tij Ronaldon, i tha atij se nuk mund ta bënte këtë.

“Sinqerisht, isha pranë bashkimit me City. Kam folur shumë me ta siç tha Guardiola. Ata u përpoqën të më merrnin, por me historinë time, zemrën time dhe atë që bëra më parë në United, nuk ishte e mundur. Ai bëri diferencën dhe natyrisht edhe Ferguson. U befasova, por ishte një vendim i vetëdijshëm. Zemra ka folur. Marrëdhënia ime dhe e kaluara ime me United ishte thelbësore. Nuk mund të isha besnik pa të. Nuk pendohem për disa pika. Ferguson ishte çelësi, diskutova me të. Ai më tha se ishte e pamundur të luaja në City dhe unë thashë OK Boss. Ishte një vendim i mirë”, tha fituesi i Euro 2016. /G.D albeu.com/