Cristiano Ronaldo ka ende klasin e tij, pasimi për William Carvalhos bëhet viral (VIDEO)

Cristiano Ronaldo vazhdon të dëshmojë se është në mesin e futbollistëve më të kompletuar që ka shkelur në fushën e lojës.

Ndërkohë që vazhdon të thyejë rekorde sa herë që luan, ai njëherësh tregon se është akoma i aftë për të luajtur në nivelet më të larta të futbollit.

Superylli i Portugalisë për herë të pestë është duke e mbajtur mbi supe përfaqësuesen e tij në kërkim të trofeut të vetëm që mungon në sirtarin e tij të tejmbushur, Kupën e Botës.

Që në minutën e tretë të ndeshjes ndaj Uruguajit, Ronaldo e konfirmoi veten në fushë me një pasim fantastik me shpatull drejt William Carvalhos, por goditja e tij shkoi mbi portë./ h.ll/albeu.com

can we talk about this shoulder pass from ronaldo 🔥 pic.twitter.com/GoOCCQnBnA

— aurora 🇵🇹 ronaldo ftw (@cr7stianos) November 28, 2022