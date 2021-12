Cristiano Ronaldo do të mungojë në ceremoninë e Topit të Artë (FOTO LAJM)

Në orën 20:30, sot në mbrëmje do të mbahet edhe ceremonia e Topit të Artë, që do të zhvillohet në Paris dhe jepet nga Francë Football.

Favoriti kryesorë është përfolur të jetë Lionel Messi, i cili nëse është fituesi, do ta marrë Topin e Artë për të shtatën herë në karrierën e tij.

E habitshme është se rivali kryesor i Lionel Messit, Cristiano Ronaldo nuk do jetë fare i pranishëm në këtë ceremoni, çmim i cili ka arritur ta fitojë 5 herë në karrierën e tij./h.ll/albeu.com

❌ Cristiano Ronaldo will NOT be in Paris today for @francefootball Ballon D’or Ceremony 🇵🇹 pic.twitter.com/2IdFRLk38v

— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) November 29, 2021