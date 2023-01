Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodriguez në prag të ndarjes?

Ata formojnë një nga çiftet më të qëndrueshme (dhe fitimprurëse) në skenën ndërkombëtare, por çfarë ndodh kur askush nuk i sheh? Georgina Rodríguez dhe Cristiano Ronaldo po kalojnë një nga krizat e tyre më të rënda. Aq shumë, saqë edhe dasma mund të jetë në rrezik, raporton spanjollja Telecino.

Modelja dhe sulmuesi vazhdojnë të përpiqen të shfaqen normal në rrjetet e tyre sociale, por mungesa e bashkëfajësisë që kanë treguar prej kohësh ka bërë që të rikthehen dyshimet për stabilitetin e marrëdhënies së tyre.

Kontratat e reklamave dhe angazhimet e tjera profesionale do të ishin e vetmja gjë që do të bashkonte çiftin për momentin, gjë që për momentin as nuk e konfirmon dhe as nuk e mohon atë që në Amerikën Latine është një sekret i hapur. Edhe një herë, teoria se marrëdhënia e tyre është thjesht komoditet është kthyer në tryezë.

Georgina dhe Cristiano janë prindër të një familjeje të madhe. E megjithëse është vetëm nëna biologjike e Alana Martinës dhe Bella Esmeraldës, Rodriguez i do dhe i ka rritur binjakët Mateo dhe Eva dhe Cristiano Jr. sikur të ishin të sajat. Por përtej asaj që ata kanë arritur në një nivel personal, perandoria milionerësh që ata kanë krijuar si markë bie në sy dhe që tani mund të lëkundet.

Media shkon edhe më tej duke pohuar se çifti nuk do të bashkohej më veçse me detyrime kontraktuale (reklama, angazhime profesionale etj). Llogaritë e tyre bankare gjithashtu mund të ndahen së shpejti. /G.D albeu.com/