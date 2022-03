Cristiano Ronaldo bëhet zyrtarisht golashënuesi më i mirë në histori të futbollit

Cristiano Ronaldos ka thyer edhe zyrtarisht rekordin e Josef Bican, duke u bërë golashënuesi më i mirë në histori të futbollit, me 806 gola të shënuar me klube dhe kombëtaren.

Megjithatë, ky rekord ka ardhur vetëm sot, ku Ronaldo shënoi dy gola ndaj Tottenhami.

Sidoqoftë, edhe nëse 805 golat e Bicanit konfirmohen si numri më i madh i golave zyrtar, CR7 tani e ka mposhtur edhe atë duke shkuar në kuotën e 806 golave.

Portugezi i arriti këto 806 gola me fanellat e Sporting Lisbonës, Manchester United, Real Madrid, Juventus dhe Kombëtares së Portugalisë. /albeu.com/

Cristiano Ronaldo breaks Josef Bican’s record for the most goals in competitive matches in football history 🐐 pic.twitter.com/E8NWuSR5eZ

— ESPN FC (@ESPNFC) March 12, 2022