“CR7 mund t’i kishte thënë Di Stefanos, Peles, Messit: Unë isha më i mirë se të gjithë ju”

Graeme Souness ka folur për situatën e Cristiano Ronaldos.

“Ronaldo mund të ulet në një dhomë me të gjithë lojtarët e mëdhenj të të gjitha kohërave Di Stefano, Pele, Messi, kushdo qoftë dhe të thotë, “Unë isha më i mirë se të gjithë ju”. Ai do të kishte argumente shumë të forta. Personalisht nuk do ta zgjidhja si më të mirin, por mund ta thotë këtë për jetëgjatësinë, qëndrueshmërinë, dhe objektivat e jashtëzakonshëm.

Erik ten Hag ishte ndoshta i pakënaqur që u largua nga Old Trafford para përfundimit të miqësores së United kundër Rayo Vallecano fundjavën e kaluar. Por ju keni të bëni me një njeri egoja e të cilit është e madhe dhe me të drejtë, duke marrë parasysh atë që ai solli në futboll.

Ai donte të ishte në fushë për më shumë se një pjesë, por ai ka nevojë për mbrojtje nga vetja në këtë fazë të parasezonit”, ka shkruar ish-lojtari dhe menaxheri i Liverpool në rubrikën e tij. /albeu.com/