CR7, Messi dhe Benzema në formë të jashtëzakonshme fizike, zbulohet ushqimi që përdorin i cili bën mrekullinë

Receta sekrete e suksesit për Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dhe Karim Benzema? Duke ngrënë rregullisht alga deti.

Pavarësisht se janë thellë në të 30-at e tyre, superyjet globalë po lulëzojnë ende në nivelet më të larta të futbollit. Treshja sulmuese, në njëfarë mënyre, është në gjendje më të mirë se kur ishin në të 20-at e tyre. Suksesi i tyre brenda dhe jashtë fushës thuhet se është për shkak se ata i bëjnë algat e detit një element kryesor të dietave të tyre “super strikte” dhe shumë ushqyese. Kjo është sipas gazetave spanjolle “Marca” dhe “Mundo Deportivo”, të cilat pretendojnë se treshja janë ngrënës të rregullt të superushqimit.

Alga e detit është e mbushur me Spirulinë, e cila ka 70 për qind proteina dhe është e pasur me vitamina (A, B1, B2, C, D, E dhe K). Ajo gjithashtu përmban Chlorella, e cila ka një numër 60 për qind proteinash që ndihmon në ngadalësimin e plakjes dhe shumë më tepër. Gjithashtu thuhet se përshpejton metabolizmin dhe eliminon toksinat nga trupi me një ritëm më të shpejtë se mënyrat e tjera. Alberto Mastromatteo, një kuzhinier privat i yjeve në Spanjë, është një avokat i madh i konsumit të algave të detit.

Ai tha për Spirulinën dhe Klorelën: “Ato përmbajnë vlera të mëdha ushqyese. Sepse me një sasi të vogël merrni shumë proteina bimore, të cilat trupi i sintetizon edhe më mirë se proteinat shtazore.

Unë besoj me dorën në zjarr në fuqinë e jashtëzakonshme ushqyese të mikroalgave, burimeve të pakrahasueshme të acideve yndyrore të pangopura omega 3 dhe lipideve të tjera të shëndetshme, vitaminave, karotenoideve, antioksidantëve etj. Kjo është arsyeja pse unë zakonisht përfshij spirulinën dhe klorellën në të gjitha pjatat e mia.”

Konsumi i algave të detit nga Ronaldo, Messi dhe Benzema po jep qartë efektin e dëshiruar pasi ata ende po thyejnë rekorde në klubet e tyre përkatëse. Ronaldo, 37 vjeç, ishte golashënuesi më i mirë i Manchester United sezonin e kaluar, duke gjetur rrjetën 24 herë në të gjitha ndeshjet. Ndërkohë, Messi, 35 vjeç, shënoi 11 gola dhe dha 15 asistime në sezonin e tij debutues me Paris Saint-Germain.

Bomberi i Real Madridit, Benzema, 34 vjeç, ishte më produktiv nga treshja, duke shënuar 44 gola në 46 ndeshje në të gjitha kompeticionet për “Los Blancos”./ h.ll/albeu.com