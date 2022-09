CR7 mbeti te Man United, magjistari mallkoi Mbappe, thashethemet kryesore të javës

Në thashethemet kryesore të javës do të mësoni se çfarë pretendimesh ka Cristiano Ronaldo ndaj Manchester United, dhe si u mallkua Kylian Mbappe.

Ronaldo ia shpjegoi pretendimet Manchester United

Merkato në ligat kryesore të Evropës është mbyllur dhe Cristiano Ronaldo nuk ka lëvizur askund. Ylli portugez me siguri do të vazhdojë të luajë për Manchester United. Ndërkohë, një artikull i gjatë doli në Angli këtë javë duke detajuar situatën e Ronaldos në Old Trafford. Sipas burimeve, futbollisti portugez nuk është vetëm i pakënaqur me faktin që Djajtë e Kuq nuk u futën në Champions League. Cristiano në përgjithësi e konsideron Manchester Unitedin një klub nën nivelin e tij, dhe nuk ka të bëjë vetëm me futbollin. Sipas thashethemeve, Ronaldo ka mbetur i zhgënjyer në infrastrukturën. Pra, disa objekte në bazë nuk kanë ndryshuar në asnjë mënyrë që nga largimi i Cristiano nga klubi në vitin 2009. Për këtë rezultat, futbollisti dyshohet se ka bërë më shumë se një vërejtje. Përveç kësaj, sulmuesi është i mërzitur nga logjistika e dobët, veçanërisht në krahasim me logjistikën e Juventusit, shkruan albeu.com.

Mbappe takohet me një burrë transgjinor

Një ditë më parë, në shtyp u përhap informacioni për marrëdhënien e Kylian Mbappe me modelen transgjinore Ines Pau. Kështu, në media janë publikuar disa foto të përbashkëta të sulmuesit të PSG-së me një modele. Këto foto sugjerojnë lidhjet romantike të Mbappe dhe Pau. Sigurisht, tifozët filluan të diskutojnë në mënyrë aktive jetën personale të Kilian, dhe vetë futbollisti dyshohet se ishte gati të shkonte në gjykatë pasi kritikoi gazetarin.

Mallkimi i Mbappe

Dhe përsëri për Kylian Mbappe. Thashethemet flasin për diçka që nuk është e lehtë të besohet. Sulmuesi i PSG-së u mallkua nga Paul Pogba. Dyshohet se mesfushori i Juventusit iu drejtua shërbimeve të një magjistari për shkak të mospëlqimit personal për Mbappe. Thashethemet thonë se Pogba mund të përjashtohet nga kombëtarja franceze për shkak të gjithë kësaj historie të errët. Kilian tashmë mund të refuzojë të luajë për kombëtaren franceze. Sipas thashethemeve, informacioni për mallkimin e zemëroi sulmuesin.

Rangnick ndikoi në fatin e Ronaldos

Me një probabilitet prej 99.9%, portugezi do të mbetet te Manchester United. Në verë, Chelsea tregoi një interes aktiv për Ronaldon, por Thomas Tuchel refuzoi ta blinte. Nëse u besoni thashethemeve, Ralf Rangnick ndikoi në fatin e Ronaldos. Tuchel dyshohet se kontaktoi Rangnick, i cili drejtoi Manchester United sezonin e kaluar në mënyrë të përkohshme. Ralph ia bëri të qartë Thomasit se ai nuk duhet të ngatërrohet me Ronaldon. /albeu.com/