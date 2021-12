Coutinho, transferimi rekord i Barcelonës që u bë i padëshirueshëm në “Camp Nou”

Para fillimit të këtij edicioni, të gjithë te skuadra e Barcelonës besimin e kishin te një lojtar pas largimit të Lionel Messit. Madje, edhe Ronald Koeman që ishte në krye të ekipit, me besim të plotë insistonte se në sezonin 2021/22, mesfushori brazilian Philippe Coutinho do ta bënte dallimin te Barcelona. Me një fjalë, Koeman pati insistuar se loja e Barcelonës do të mbështetet te Coutinho.

“Këtë sezon do të mbështetemi shumë te Coutinho, i cili sezonin e shkuar nuk pati mundësi të shfaqte cilësitë e tij për shkak të lëndimit. Pritjet i kam të mëdha prej Coutinhos, sepse është një lojtar i madh, saktësisht do të jetë një lojtar shumë i rëndësishëm për ne. Ai mund të luajë në shumë pozita në sulm. Tani që jemi pa Messin do të na mungojnë golat, por Coutinho është ai që do të na gjejë mënyrën për të shënuar”, ishin fjalët e Koemanit.