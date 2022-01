Conte: Përforcimet vijnë në janar! Lukaku? Kam dashuri të madhe për të

Trajneri i Tottenham, Antonio Conte, ka folur pas ndeshjes së fituar ndaj Watford.

Ja fjalët e tij për Sky Sports: “Ne shënuam në fund, por mendoj se u përpoqëm dhe u përpoqëm gjatë gjithë ndeshjes. Ne ishim shumë të rrezikshëm në kundërsulm dhe të shpejtë dhe të fortë fizikisht. Ne luajtëm një lojë të mirë dhe e kontrolluam deri në fund. Jam i kenaqur me angazhimin dhe mundin e lojtareve te mi. Ranieri? I uroj me te mirat, ai eshte miku im, ata meritojne me shume. Ne morëm tre pikë, duhet të jemi të përulur, të luftojmë dhe të vuajmë

Për tregun e transferimeve: “Nënshkrime të reja? Po, do të ketë, kur u emërova, më thanë se do të takoheshim dhe do të bisedonim për këtë. Lukaku? Unë kam dashuri të madhe për të, por ai është një lojtar i Chelsea”. /albeu.com/