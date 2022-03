Conte: Nëse përfundojmë në vendin e katërt, do të jetë si të fitojmë Premier League

Tottenham mposhti 5-0 Everton dhe është në -3 nga vendi i 4. Një objektiv i arritshëm, por londinezët duhet të vënë nën vete tre skuadra, me detyrën që nuk do të jetë më e vështira.

Kjo është pikërisht ajo që tha Antonio Conte, duke thënë se nëse Tottenham përfundon në vendin e katërt, do të jetë sikur të ketë fituar Premier League .

“Nuk më pëlqen të flas për ambicie, sepse më pëlqen të luaj për të fituar kampionatin dhe për të fituar trofe, por në këtë situatë kjo është Champions League. Përfundimi në top katërshe do të jetë si të fitosh Premier League.

Kemi 12 ndeshje për të luajtur deri në fund të sezonit dhe do të bëjmë gjithçka për të arritur objektivin tonë. Unë mendoj se ne mund të luftojmë për këtë qëllim. Është e rëndësishme të kesh këtë ambicie dhe ta fshehësh gabimisht. Ne do të përpiqemi të bëjmë gjithçka dhe në fund do të shohim se çfarë do të ndodhë”, tha ai. /albeu.com/