Conte i jep pak mundësi, mesfushori në PSG me ndihmën e Mbappe

Me disa çështje për të zgjidhur në lidhje me hyrjet dhe daljet në skuadër, Paris Saint-Germain mbetet i vëmendshëm ndaj merkatos dimërore dhe gjithçka tregon se parisienët mund të kenë ende fjalën në lidhje me nënshkrimet e reja deri në fund të muajit.

Sipas L’Equipe, skuadra franceze është e interesuar të sigurojë ardhjen e Tanguy Ndombele, një mesfushor që aktualisht luan për Tottenham.

Me pak mundësi në skuadrën e Antonio Contes, Ndombele do të kërkojë gjithashtu një zgjidhje për të vazhduar karrierën në një klub që i ofron më shumë minuta lojë, me disa klube evropiane të vetëdijshme për situatën e tij, siç është rasti me Romën dhe Napolin.

Por, nga ana e parizienëve, Kylian Mbappe mund të jetë një faktor vendimtar për ardhjen e Ndombele në Parc des Princes, duke pasur parasysh marrëdhëniet e mira mes bashkatdhetarëve të tij.

Në fakt, Mbappe do ta kishte rekomanduar tashmë lojtarin e Spurs në drejtimin e PSG-së në vitin 2019, kur mesfushori francez luante te Lyon.

Aktualisht, zyrtarët e PSG-së do të mund ta shohin me sy të ndryshëm ardhjen e Ndombeles, pasi ai i përshtatet profilit të mesfushës së idealizuar nga trajneri Pochettino, i cili e njeh mirë, teksa e ka drejtuar lojtarin gjatë kohës së tij në Tottenham.

Këtë sezon, Ndombele ka 886 minuta të shpërndara në 16 ndeshje, duke shënuar dy gola dhe një asistim. Zyrtarët e PSG-së premtojnë se do të monitorojnë situatën e francezit deri në fund të janarit, i cili ka një vlerë tregu prej rreth 40 milionë euro, sipas transfermarkt. /albeu.com/