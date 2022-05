Conte flet për zërat që e lidhin me PSG

Antonio Conte ka komentuar informacionet për një transferim të mundshëm te PSG.

Trajneri i Tottenham Hotspur mohoi informacionet për emërimin e ardhshëm në një post të ngjashëm në klubin francez.

“Është mirë që klubet e tjera e vlerësojnë punën time. Por nuk më pëlqen kur njerëzit përpiqen të trillojnë lajme për hir të diskutimit apo krijimit të problemeve. Kjo është e gabuar ose e padrejtë për mua dhe për klubet në fjalë.

Kjo situatë më bën të buzëqesh. Mendoj se ata që duan të thonë diçka të tillë duhet të tregojnë respekt për të gjithë personat që janë përfshirë në këtë situatë dhe jo të shpikin lajme të rreme dhe të përhapin shumë gënjeshtra. Mos dëgjoni lajme të rreme.

Kemi pesë ndeshje përpara. Më pas në fund të sezonit do të flas privatisht me klubin tim dhe do të gjej zgjidhjen më të mirë”, tha specialisti italian. /albeu.com/