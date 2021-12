Conte është i bindur, sulmuesi nga Seria A për të zëvendësuar Kane

Pas një vere spekulimesh në lidhje me të ardhmen e Harry Kane, duket se trajneri i ri i Tottenham Hotspur, Antonio Conte i ka vënë sytë sulmuesit të Fiorentinës, Dusan Vlahovic, si pasardhësin e mundshëm të kapitenit të Anglisë.

Tottenham i bashkohet një mori kërkuesish që kërkojnë të nënshkruajnë me sulmuesin serb në merkaton e ardhshme të janarit, me Fiorentinën që kërkon ta shesë atë në vend që ta humbasë për një tarifë të ulur verën e ardhshme pasi bisedimet për kontratën dështuan. Gazeta italiane TuttoMercato raporton se Spurs po përgatisin një lëvizje për Vlahovic në vitin e ri, duke i vendosur ata përpara rivalëve ndër-qytet, Arsenal dhe Manchester City, të cilët gjithashtu po kërkojnë të forcojnë sulmet e tyre.

Çfarë do të sillte Vlahovic në Premier League?

Sulmuesi me vlerë 70 milionë funte ka qenë një zbulim për Fiorentinën, pasi 21-vjeçari tashmë ka 11 gola për La Viola në Serie A këtë sezon, duke e vendosur atë në krye të listave të golashënuesve. Sezonin e kaluar, ai shënoi 21 gola në 34 starte në ligë dhe është në rrugën e duhur për ta përmirësuar këtë sezon, duke e bërë atë një nga perspektivat më emocionuese në futbollin evropian për momentin. Duke qëndruar në 6 këmbë 2 inç, Vlahovic mund të luajë në mënyrë të ngjashme me Harry Kane duke qenë një lojtar objektiv që është i mirë për të mbajtur topin dhe për të qenë pika qendrore në sulm. Përveç kësaj, ai është një finalizues natyral. Ai zakonisht ka 2.8 gjuajtje për ndeshje me 1.3 nga ato në portë, gjë që e bën leximin shqetësues për mbrojtjen e Premier League.

Conte në dijeni

Trajneri i ri i Spurs, Antonio Conte nuk do të jetë i panjohur për talentet e Vlahovicit pasi doli kundër Fiorentinës gjatë kohës së tij në Inter. Në dhjetor 2019 Vlahovic shënoi një përpjekje të mrekullueshme solo në kohën e fundit për të barazuar 1-1 kundër skuadrës së Conte. Që kur mori drejtimin e Tottenhamit, italiani ka marrë për detyrë ta kthejë skuadrën nga pothuajse meshkuj në fitues dhe nuk ka dyshim se Vlahovic është gati të hedhë hapin e radhës në karrierën e tij dhe të testojë veten në Premier League.

Pyetja tani do të jetë nëse Tottenham mund të mposhtë apo jo disa nga klubet më të mëdha të Evropës me nënshkrimin e tij, me Bayern Munich dhe Manchester United që thuhet se i bashkohen garës për nënshkrimin e tij. Skuadra e Tottenhamit e Conte-s do të ketë nevojë për lojtarë si Vlahovic për t’i dhënë freskinë e nevojshme ekipit të tyre dhe shpresën për të ecur përpara./h.ll/albeu.com