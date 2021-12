Conte dëshiron shërbimet e tij, Lenglet refuzon të largohet nga Barcelona

Clement Lenglet e ka të qartë një gjë, ai nuk do të largohet nga FC Barcelona në mes të sezonit, pavarësisht insistimit të drejtuesve të sportit. Qendërmbrojtësi konsideron se mund të ketë opsione në skuadrën e Xavit.

Ashtu si Coutinho apo Umtiti, kontrata milionere e Lenglet e bën shumë të vështirë për të që të gjejë një klub që i paguan të paktën një shenjë të ngjashme, kështu që mbrojtësi francez do të vinte bast për të zgjatur sa më gjatë qëndrimin e tij në Camp Nou.

Ndryshe nga dy lojtarët e mëparshëm, rasti i Lenglet është më i komplikuar dhe ai ka kontratë deri në vitin 2026, ndaj nëse klubi i Barcelonës nuk do të donte të largohej, do të kishte një problem serioz. Nëse është e vërtetë që francezi ka një shenjë më të përballueshme, 6 milion euro, por me performancën e tij aktuale askush përveç në Premier League nuk do t’i jepte atij një pagë që i afrohet.

Tashmë po shqyrtohet mundësia e një largimi në formë huazimi në mënyrë që të rivlerësohet dhe klubi i destinacionit të pranojë ta mirëpresë përfundimisht. Sevilla e ka kërkuar, por ai nuk mund ta paguajë rrogën. Edhe Evertoni ka qenë i interesuar, por kjo krijon dyshime. /albeu.com