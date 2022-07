Conference League/ Shkëndija “sheh” drejt raundit të tretë, mposhtin në transfertë Valmieran (VIDEO)

Shkëndija ka arritur të sigurojë një fitore shumë të rëndësishme në raundin e dytë të Conference League në transfertë ndaj letonezëve të Vlmiera.

Ishte pikërisht miqt që kaluan në avantazh të parët me një gol të Doriev në minutën e 9, ndërsa vendasit do të barazonin në fundin e pjesës së parë.

Skadrat shkuan në pushim me rezultatin e barabartë, ndërsa e dyta do të fliste më shumë për tetovarët që do të riktheheshi në avantazh në minutën e 63 falë një super goli të Sidrit Gurit.

Tanimë Shkëndija është më një “këmbë” në raundin e tretë./albeu.com