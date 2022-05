Çmenduri në Angli: Duheshin 7 gola për t’u ngritur në ligë, Bristol bën mrekullinë (VIDEO)

Futbolli ndonjëherë të jep kujtime të mrekullueshme të çmendura në formën e ndeshjeve të paharrueshme si ajo që u zhvillua në kategorinë e katërt angleze mes Bristol Rovers dhe Scunthorpe të shtunën.

Ishte ndeshja e fundit e sezonit dhe miqtë duhej të fitonin me shtatë gola kundër Scunthorpe tashmë të rënë në rënie në përpjekjen e tyre për të siguruar promovimin duke vulosur vendin e tretë në tabelën e Ligës së Dytë.

BRISTOL ROVERS DO THE UNTHINKABLE!! THEY’RE PROMOTED TO LEAGUE ONE!! 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/FOLynp0g6X

— Sky Sports Football (@SkyFootball) May 7, 2022