City u përpoq të nënshkruante Vitor Roquen, por talenti brazilian i refuzoi për Barcelonën

Barcelona pothuajse arriti të mposht elitën e Evropës me nënshkrimin e Vitor Roque nga Athletico Paranaense verën e kaluar, duke rënë dakord për një marrëveshje prej 61 milionë euro, ku 30 milionë janë paguar menjëherë dhe 31 milionë tjera bonuse të ndryshme.

Fakti që Barcelona i dha atij një kontratë shtatëvjeçare e gjysmë është një ilustrim i mëtejshëm se si Barcelona po punon gjithashtu kundër shtrëngimeve ekonomike. Po të ishte për para, Roque do të kishte shkuar diku tjetër.

Sipas Mundo Deportivo, braziliani 18-vjeçar mori interes nga një numër klubesh më të mira evropiane verën e kaluar, dhe Manchester City arriti deri në bërjen e një oferte.

Skuadra e Pep Guardiolës i ofroi Roques një marrëveshje shumë më të madhe se Barcelona, ​​por sulmuesi i falënderoi ata për interesimin e tyre përpara se të refuzonte ofertën në favor të Blaugranëve.

Ndërsa disa vite më parë kjo mund të dukej si një sakrificë shumë më e madhe, këto ditë është normë.

Gjasat janë që shumica e lojtarëve të transferuar nga Barcelona aktualisht do të kenë mundësinë të fitojnë më shumë para diku tjetër, duke pasur parasysh strukturën e tyre të re të pagave dhe pasurinë që ofrohet në Ligën Premier.

Për fat të mirë, Barcelona mund të ofrojë një prestigj global dhe stil jete që shumë lojtarë kërkojnë, përndryshe vitet e tyre të betejave ekonomike do të kishin qenë edhe më të vështira. /Telegrafi/

MD say that #ManCity tried to sign Vitor Roque last summer. #FCBarcelona pic.twitter.com/NekaYG6Wrn

— Football España (@footballespana_) January 9, 2024