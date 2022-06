Cilin ekip do zgjedhi Pogba?

Mesfushori Paul Pogba, i cili u bë lojtar i lirë pas largimit nga Manchester United, është në interes të disa prej klubeve më të mira evropiane.

Sipas The Telegraph, Juventus, i cili deri vonë konsiderohej favorit për francezin, si dhe Real Madrid dhe PSG do të konvergojnë në luftën për yllin francez. Pogba nuk po nxiton me zgjedhjen përfundimtare dhe do të shqyrtojë propozimet nga të gjithë.

29-vjeçari francez i ka kaluar gjashtë vitet e fundit në Old Trafford. Në sezonin e tij të fundit me Djajtë e Kuq, Pogba bëri 20 paraqitje, duke shënuar një gol dhe duke dhënë nëntë asistime. /albeu.com/