Cilat shtete u ndaluan të marrin pjesë në Lojërat Olimpike?

13 vende janë përjashtuar nga Lojërat Olimpike në të kaluarën për arsye të tilla si lufta, dopingu, qëndrimet politike ose shkeljet e rregullave të IOC.

Ndërsa ekipi kombëtar i futbollit i Izraelit doli në fushë për ndeshjen e tyre hapëse nw lojrat olimpike në Paris të enjten, himni i tyre kombëtar u përshëndet me brohoritje nga pjesë të audiencës.

U brohoritën thirrjet e “Palestinës së lirë”.

88 atletët e Izraelit janë në mesin e më shumë se 10,500 sportistëve nga rreth 200 vende që do të marrin pjesë në Lojërat Olimpike, që do të fillojnë zyrtarisht me ceremoninë e hapjes të premten. Në Paris, atletët izraelitë do të marrin mbrojtje gjatë gjithë kohës nga një njësi elitare e specializuar e policisë franceze, përveç masave të tyre të shtuara të sigurisë.

Pjesëmarrja e vendit në lojëra në mes të luftës së tij brutale kundër Gazës, në të cilën janë vrarë më shumë se 39,000 njerëz, ka provokuar kritika ndaj organizatorëve të Olimpiadës, të cilët kanë një histori të gjatë të ndalimit të kombeve që mendohet se kanë kryer akte që bien ndesh me frymën e lojëra.

Dy vende do të mungojnë në Lojërat Olimpike të këtij viti: Rusia dhe Bjellorusia , si pasojë e luftës së vazhdueshme në Ukrainë.

Ata që kërkojnë ndalimin thonë se Izraeli, i cili është akuzuar për gjenocid nga Afrika e Jugut në rastin e tij në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, duhet të përballet me pasojat e veprimeve të tij.