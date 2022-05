Cila skuadër kishte më shumë tifozë në stadiumet e Premier League?

Manchester City është kampioni i këtij sezoni në Premier Ligë, por kjo gjë nuk i ndalon tifozët e tjerë të bëjnë shaka se si klubi anglez nuk ka tifozë.

Siç raportohet nga “Transfermarkt” stadiumi “Etihad” i City gjendet në mesin e tabelës së stadiumeve më të mbushura me tifozë në këtë edicion të Premier Ligës.

Kjo nuk bazohet në numrin e biletave të shitura, por në atë se sa nga njerëzit hyjnë në stadium dhe përqindja që krahasohet me kapacitetin e stadiumit të tyre/

Çuditërisht, kësaj liste i prinë skuadra e Leicester Cityt me 99% të stadiumit të mbushur me tifozë, kurse në fund të listës gjendet skuadra e Burnleyt me 87.8% të stadiumit të mbushur me tifozë.

Ndërkaq, listën e plotë e gjeni më poshtë.

1. Leicester City – Kapaciteti: 32,273, mesatarja e tifozëve: 31,940 – 99%

2. Norwich City – Kapaciteti: 27,244, mesatarja e tifozëve: 26,883 – 98.7

3. Arsenal – Kapaciteti: 60,704, mesatarja e tifozëve: 59,811 – 98.5

4. Newcastle United – Kapaciteti: 52,388, mesatarja e tifozëve: 51,487 – 98.4%

5. Everton – Kapaciteti: 39,571, mesatarja e tifozëve: 38,906 – 98.3%

6. Liverpool – Kapaciteti: 54,074, mesatarja e tifozëve: 53,008 – 98%

7. Manchester United – Kapaciteti: 74,879, mesatarja e tifozëve: 73,156 – 97.7%

8. Aston Villa – Kapaciteti: 42,682, mesatarja e tifozëve: 41,651 – 97.6%

9. West Ham United – Kapaciteti: 60,000, mesatarja e tifozëve: 58,513 – 97.5%

10.Brighton & Hove Albion – Kapaciteti: 30,666, mesatarja e tifozëve: 30,943 – 97.3%

11. Manchester City – Kapaciteti: 55,017, mesatarja e tifozëve: 52,738 – 95.9%

12. Leeds United – Kapaciteti: 37,890, mesatarja e tifozëve: 46,286 – 95.8%

13. Wolverhampton Wanderers – Kapaciteti: 32,050, mesatarja e tifozëve: 30,692 – 95.8%

14. Watford FC – Kapaciteti: 21,577, mesatarja e tifozëve: 20,598 – 95.5%

15. Crystal Palace – Kapaciteti: 26,047, mesatarja e tifozëve: 24,282 – 93.2%

16. Brentford FC – Kapaciteti: 18,250, mesatarja e tifozëve: 16,899 – 92.6%

17. Southampton – Kapaciteti: 32,384, mesatarja e tifozëve: 29,882 – 92.3%

18. Tottenham Hotspur – Capacity: 62,062, mesatarja e tifozëve: 56,523 – 91.1%

19. Chelsea – Capacity: 40,853, mesatarja e tifozëve: 36,443 – 89.2%

20. Burnley – Capacity: 21,994, Capacity: 19,317 – 87.8%.