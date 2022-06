“Cila është më e mira për ju?” Zbulohet biseda mes Pogba dhe Raiolës

Për dikë që është i aftë të ketë një klas të tillë si lojtar, largimi i fundit i Paul Pogba nga Manchester United ka munguar dukshëm në këtë tipar.

Ndërsa Juan Mata i tha lamtumirë United këtë verë me një video-mesazh të klasit që i përshtatet një figure kaq të bukur, largimi i Pogba-s është përqendruar në pastrimin e llogarive dhe paraqitjen e tij si të padrejtë. Pogba bën pikërisht këtë në një dokumentar të Amazon Prime, të titulluar në mënyrë absurde dhe me mendjemadhësi The Pogmentary, i cili përpiqet të sigurojë njëfarë kuptimi për mesfushorin enigmatik të Francës.

Në të, Pobga, një agjent i lirë më 30 qershor në shënjestër Unitedin, për dështimin për ta “joshur” atë me një ofertë mjaft të madhe kontrate dhe i akuzon ata për dështimin e tij, dhe jo anasjelltas. Pogba, tani 29 vjeç, u kthye në United nga Juventus në 2016 për një tarifë rekord klubi prej 89 milionë £, në moshën 23 vjeç, për ato që duhet të ishin vitet kryesore të karrierës së tij.

Gjashtë vjet më vonë, ai largohet pasi kishte fituar vetëm Europa League dhe Kupën e Ligës, një kthim i pakët për një lojtar që i kushtoi United një shpenzim total prej 180 milion £ për atë që ishte një magji dërrmuese. Sigurisht, Pogba ishte një fitues i Kupës së Botës me Francën në vitin 2018, por realiteti brutal është se kurrë nuk ishte në gjendje të riprodhonte formën e shkëlqyer që tregoi për vendin e tij me fanellën e United.

Pogba dhe kampi i tij fajësojnë Unitedin që nuk ka marrë më të mirën prej tij, ndërsa ata në anën tjetër të debatit tregojnë për mungesën e motivimit të lojtarit në periudhën e tij të dytë në Old Trafford. Ekziston gjithashtu çështja që marka Pogba – dhe sa mund të fitojë para nga imazhi i tij jashtë fushës – është më e rëndësishme për të dhe përfaqësuesit e tij se çfarë mund të arrijë në të.

Kjo është e dukshme në një skenë të filmit, ku ish-agjenti i Pogba, Mino Raiola, i cili ndërroi jetë në prill, po flet me klientin e tij në telefon për të ardhmen e lojtarit. “Cila është më e mira për ju?” thotë Raiola. “Cila është më e mira për familjen tuaj, për karrierën tuaj? Cila është më e mira ekonomikisht? Cila është më e mira për markën tuaj?”

Vetë Pogba shkon një hap më tej, duke e krahasuar veten me Jezusin, në një segment egomaniak të filmit ku po diskuton perceptimin e tij nga të tjerët. “Për sa kohë që lojtarët e mi dhe familja ime janë të lumtur, nuk më intereson nëse të tjerët nuk janë të lumtur”, tha Pogba. “Edhe Jezusi nuk u refuzua njëzëri, ata ende e kryqëzuan atë.”