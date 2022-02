Cikalleshi nuk di të ndalet, shënon në “frymën e fundit” për të shpëtuar ekipin nga humbja (VIDEO)

Sokol Cikalleshi ka qënë përsëri protagonist me ekipin e tij, Konyaspor.

Konyaspori ndeshej sot ndaj Kasimpasa ku përfundoi me rezultatin 4-4. Pasi vendasit e mbyllën pjesën e parë me rezultatin 2-1, e dyta nuk nisi me këmbën e mbarë.

Në pjesën e dytë gjithçka ndryshoi për Konyasporin pasi miqtë përmbysën rezultatin. Ata barazuan në minutën e 60-të rezultatin në 3-3.

Në minutën e 81-të, Cikalleshi u fut në fushën e lojës për t’i dhënë një dorë sulmit të Konyasporit.

Pas një loje me shumë kartona, Kasimpasa shënoi golin e avantazhit në minutën e 91-të. Por mrekullia ndodh në minutën e 100 të shtesës, ku Sokol Cikalleshi barazon rezultatin në 4-4 me anë të një penalltie.

Ky është goli i shtatë për sulmuesin e kombëtares shqiptare me klubin turk.