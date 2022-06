Christian Eriksen në orbitën e ManUnited

Nëse gjithçka ndjek rrjedhën normale të ngjarjeve, Man United do të sjellë shumë lajme në lidhje me merkaton e transferimeve këtë verë.

Për keqardhjen e tyre, skuadra angleze është lënë jashtë sezonit të ardhshëm të Champions League.

Nga ana e tij, Erik ten Hag, një trajner që ka bërë një punë fantastike te Ajax, ka pranuar sfidën në këtë kampionat të Premierligës. Pa shkuar më tej, Man United i ka vendosur vetes një objektiv interesant. Po flasim për Christian Eriksen (30 vjeç) , mesfushorin sulmues të Brentford.

Nënshkrimi me kosto zero për Erik ten Hag?

Sipas Daily Mirror, danezi është shfaqur në aksion si një alternativë interesante për projektin e Djajve të Kuq. Kontrata e Eriksen përfundon më 30 qershor, kështu që e ardhmja e tij nuk dihet me synimin për sezonin e ardhshëm. Dhe duket se ky përforcim do të miratohej nga Ten Hag në Old Trafford. /albeu.com/