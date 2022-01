Kapiteni i Juventusit , Giorgio Chiellini rikthehet në dispozicion të Max Allegrit.

Këtë e ka bërë të ditur klubi i Juventusit, me një postim: “Giorgio Chiellini ka kryer kontrollin me një test diagnostik (tampon) për Covid-19 me rezultat negativ.

Për këtë arsye lojtari është rikuperuar dhe nuk i nënshtrohet më regjimit të izolimit, do t’i bashkohet ekipi nesër në JTC”./ h.ll/albeu.com