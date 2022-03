Chelsea-Real Madrid, luhet me dyer të mbyllura

Ndeshja ndërmjet Chelsea dhe Real Madrid që korrespondon me ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve do të luhet në Stamford Bridge me dyer të mbyllura më 5 ose 6 prill në orën 21:00.

Shkak për këtë situatë të jashtëzakonshme është sanksioni i vendosur nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ndaj klubit londinez. Një nga masat kufizuese me të cilat përballen “Blutë” është ndalimi i shitjes së biletave. Kjo situatë i pengon tifozët e Chelsea të hyjnë në stadium ditën e ndeshjes.

Nga ana tjetër, sanksioni i vendosur nga qeveria britanike i shtoi faktit që ndeshjet e Champions League nuk përfshihen në biletën e sezonit për tifozët e Chelsea, do të thotë se skuadra e Tuchel duhet të luajë ndeshjen në shtëpi pa tifozë. /albeu.com/