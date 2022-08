Chelsea po mendon transferimin e madh nga Barcelona, nisin kontaktet e para me yllin katalanas

Chelsea tashmë po konsideron të afrojë këtë merkato verore sulmuesin katalanas, Pierre Emerick Aubameyang.

Klubi anglez ka nisur kontaktet e para me lojtarin dhe agjentin e tij për të diskutuar kërkesat e palëve. Chelsea ende nuk ka bërë një ofertë zyrtare në drejtim të Barcelonës për ish-sulmuesin e Arsenalit.

Aubameyang është emri i parë në listën e Chelsea për fazën sulmuese. Në ditët në vijim pritet të ketë më shumë qartësi rreth këtij operacioni./h.ll/albeu.com

Chelsea are now considering Pierre Emerick Aubameyang as potential new striker. Discussions have already started on player side, still no bid to Barcelona. 🚨🔵 #CFC

He’s one of the names in Chelsea list after meeting for Sesko and other targets. #FCB pic.twitter.com/hvsqIGpYMJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022