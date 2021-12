Chelsea përmbys rezultatin përballë Aston Villas (VIDEO)

Chelsea ka arritur të përmbysë rezultatin në “Villa Park” me të inkuadruarin në fushë në pjesën e dytë, Lukaku.

Pas golit të vendasve në minutën e 28, “Blutë” barazuan me Jorginhon në minutën e 34 i cili u tregua i saktë nga pika e bardhë e penalltisë dhe Lukaku që shënon të dytin në minutën e 56. /albeu.com

🚨⚽️ | Romelu Lukaku comes off the bench to head Chelsea into the lead!

🦁 Aston Villa 1-2 Chelsea 🔵#AVLCHEpic.twitter.com/052iLNpLyU

