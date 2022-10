Chelsea pas Leao? Potter: Nuk e di çfarë do të ndodhë në të ardhmen, por ai është një top lojtar

Gjatë konferencës për shtyp në Stamford Bridge, trajneri i Chelsea, Graham Potter, iu përgjigj gjithashtu një pyetjeje në lidhje me Rafael Leao, lojtarin e Milanit të cilët londinezët po e ndjekin me vëmendje.

“Më bën përshtypje pozitive gjithmonë sa herë e shoh në fushë, po bën diferencën me Milanin. Ai është një top lojtar, pastaj se çfarë do të jetë në të ardhmen nuk e di, por ai po luan shumë mirë me Milanin”, është shprehur Potter./h.ll/albeu.com