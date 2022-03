Chelsea “pa garanci”, Milani në garë për Jorginhon

Chelsea është tani në një nga situatat më të këqija të viteve të fundit pasi Lufta e Ukrainës po godet drejtpërdrejt klubin Blu. Vendimi i fundit i Kryeministrit për të përjashtuar Roman Abramovich nga drejtimi e lë Chelsean në një harresë institucionale, duke lënë pezull operacionet që janë në tryezë.

Kjo do të ndikonte drejtpërdrejt në seksionin e rinovimeve, duke lënë kështu vazhdimësinë e Jorginhos në stanjacion, në mënyrë që ai të mund të paketonte valixhet në fund të sezonit.

Sipas informacioneve te TodoFichajes, AC Milan i është bashkuar ofertës për ndërkombëtarin transalpin. Ish-lojtari i Napolit dëshiron të largohet nga Londra duke pasur parasysh situatën e vështirë institucionale që po kalon klubi dhe gjithçka tregon se synimi i tij është rikthimi në Serie A.

Ekipet si Juventus kanë pyetur tashmë për të dhe tani janë Lombardët ata që duan ta shtojnë atë në skuadër verën e ardhshme. Milani me siguri do të humbasë Kessién , i cili do t’i drejtohet Barcelonës dhe Stefano Pioli kërkon që futbollisti i Chelseat të zërë vendin e italianit.

Me një kontratë në fuqi deri në qershor 2023, nuk ka asnjë shenjë se Jorginho do të rinovojë dhe nga Londra ata janë praktikisht të detyruar të negociojnë një largim. Milani do të kishte zënë tashmë si nga rrethi i lojtarit ashtu edhe nga Chelsea dhe nuk përjashtohet mundësia që ata të paraqesin një ofertë për të marrë shërbimet e italianit.