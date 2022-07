Chelsea nuk mjaftohet me Koulibaly, dy mbrojtës të tjerë pranë marrëveshjes

Koulibaly pak më parë ka mbërritur në Londër ku do t’i nënshtrohet ekzaminimeve mjekësore me klubin dhe më pas do të fluturojë për në Los Angeles që të grumbullohet me skuadrën e Tuchel.

Por Chelsea nuk mjaftohet vetëm me mbrojtësin senegalez. Sipas raportimit nga gazetari italian, Fabrizio Romano, Chelsea po punon për të nënshkruar me Nathan Ake dhe Kimpembe. Negociatat janë në progres me Manchester City dhe me PSG.

Ka optimizëm për klubin anglez se do të arrijë të sjellë dhe këtë dyshe në Londër./ h.ll/albeu.com

Chelsea are working to sign both Nathan Aké and Presnel Kimpembé after Kalidou Koulibaly. Negotiations in progress for both with Man City and Paris Saint-Germain. 🚨🔵 #CFC

Koulibaly will sign soon, Kimpembé and Aké are Tuchel priorities as de Ligt is close to join Bayern.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2022