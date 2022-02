Chelsea ndërpret negociatat, Real Madridi përshpejton për Rudiger

Sipas informacioneve të TodoFichajes, Chelsea ka ndërprerë negociatat me Antonio Rudiger. Gjermani e bëri të qartë disa javë më parë se opsioni i tij i parë është të vazhdojë në Londër, por pritshmëritë i tij të mëdha duke se e bëjnë të pamundur.

Tani për tani Chelsea i jep lojtarit 7.5 milion euro në sezon dhe qendërmbrojtësi kërkon një minimum prej 12 milion eurosh, diçka që blutë nuk janë të gatshëm ta ofrojnë.

Kjo rihap derën e daljes për gjermanin dhe PSG e Real Madrid janë vendet më të mira për të marrë shërbimet e tij.

Bardhezinjtë prej disa kohësh qëndrojnë pas gjermanit dhe tashmë ardhja e tij do të ishte më afër se kurrë. Kontaktet me agjentin e tij do të ishin intensifikuar në datat e fundit dhe nuk do të sihte befasi që së shpejti të nënshkruanin një marrëveshje. /albeu.com