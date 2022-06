Chelsea me 6 nënshkrime këtë merkato, pronari i ri “hap thesin”

Sipas “Telegraph”, Chelsea i ri i Todd Boehly do të kryej 6 transferime këtë merkato verore.

Thomas Tuchel do të ketë në dispozicion për të kryer merkaton 200 milionë paund të cilat dolën nga xhepat e pronarit të ri, Todd.

Pas lamtumirës së Rudiger, mbrojtja do të përforcohet, si dhe mesfushës do t’i jepet më shumë thellësi ndërsa në sulm, pavarësisht largimit të Romelu Lukakut tek Interi, një sulmues i ri nuk është prioritet, edhe nëse mundësitë e seancës do të vlerësohen. /h.ll/albeu.com