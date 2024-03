Chelsea mbetet e vetme në garë për yllin e Milanit

Chelsea ka marrë një lajm fantastik në ndjekjen e anësorit të Milanit, Rafael Leao, pasi konkurrentët e tyre kryesorë, Paris Saint-Germain, duket se e kanë zhvendosur fokusin e tyre në objektiva të tjerë për verën e ardhshme.

Blutë kanë qenë të lidhur me portugezin për disa vite, me disa anëtarë të klubit të interesuar për të nënshkruar me të.

Raportimet sugjerojnë se klubi londinez po mendon seriozisht nënshkrimin e sulmuesit në fund të sezonit. Në moshën 24-vjeçare, ai konsiderohet si një nga lojtarët më të mirë në Evropë në pozicionin e tij dhe rekordi i tij mbresëlënës e mbështet këtë pretendim.

Ai ka bërë 195 paraqitje për Milanin, duke grumbulluar 52 gola dhe 44 asistime, duke i dhënë atij një mesatare të jashtëzakonshme prej 0.49 gola për lojë.

Shkëndija sulmuese e Leaos sigurisht që do të ishte një shtesë e vlefshme për Chelsean, veçanërisht duke marrë parasysh largimin e mundshëm të Raheem Sterling, i cili është “vënë në shitje” nga klubi.

Megjithatë, nënshkrimi i reprezentuesit portugez nuk do të jetë i lehtë pasi ai do të kërkonte një tarifë të madhe transferimi, diçka që Chelsea duhet ta konsiderojë me kujdes duke pasur parasysh situatën e tyre financiare dhe shpenzimet e mëdha të bëra në afatet e fundit të transferimeve.

Nga ana tjetër, PSG kanë bërë të ditur se nuk e konsiderojnë më Leaon si objektiv për verën e ardhshme, duke i dhënë Chelseat një mundësi të artë për të siguruar nënshkrimin e tij.

Me një klauzolë lirimi prej 175 milionë euro në kontratën e tij, nënshkrimi i Leaos nuk do të jetë i lirë për asnjë klub të interesuar, por PSG duket se është tërhequr nga gara për shërbimet e tij.

Sa i përket PSG-së, vëmendja e tyre është përqendruar te nënshkrimi i një sulmuesi të ri, me Victor Osimhen të Napolit një nga objektivat kryesore.

Kjo mund të lehtësojë konkurrencën për Chelsean në kërkimin e Leaos, por edhe kështu, bindja e lojtarit për t’u larguar nga Milani nuk do të jetë një detyrë e lehtë, pasi ai vetë ka deklaruar angazhimin dhe lumturinë e tij me klubin italian në intervistat e fundit. /Telegrafi/