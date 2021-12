Chelsea i “fiksuar” pas yllit të Villarreal, gati oferta prej 60 milion eurosh

Një nga nënshkrimet e mëdha të La Liga-s dhe padyshim një nga lojtarët më të shquar të Villarreal këtë sezon, Arnaut Danjuma, mund të largohet nga Castellón në merkaton e dimrit.

Ashtu siç e parashikuam në Todofichajes.com, disa klube kishin ndjekur rrugën e sulmuesit verdhezi prej disa kohësh dhe tashmë ofertës i bashkohet një nga klubet më të fuqishme në kontinentin e vjetër, Chelsea.

Villarreali e ka treguar që në momentin e parë se nuk do të dorëzohet para futbollistit dhe aq më pak do ta humbasë atë, por e dinë që nëse vjen një ofertë e rëndësishme nuk do të mund të thonë jo. Megjithëse çmimi i tij fillestar për klubin është 60 milionë euro, kjo shifër do të pranohej nga entiteti i Stamford Bridge, i cili planifikon të bashkohet me anësorin ndërkombëtar me Holandën për të zëvendësuar Ziyech ose Pulisic në sulmin e Tuchel.

Edhe pse do të ishte një humbje shumë e rëndësishme për Emery-n, Villarreali do të fitonte trefishin e asaj që i kushtoi futbollisti verën e kaluar, duke mundur të investojë një pjesë ose të gjithë këtë shumë për një zëvendësim të garancive për sulmin.

Danjuma ka realizuar këtë sezon 9 gola dhe 3 asistime mes La Ligës dhe Champions League. /albeu.com